Zerrin Özer'den 14 yıl sonra yeni albüm...

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Zerrin Özer, 2009’da son albümü ‘Emanet’i çıkarmış, ardından kariyerine uzun aralıklarla yayınladığı teklilerle devam etmişti. Sanatçı, 14 yıl aradan sonra tekrar bir albüm için stüdyoya girdi."BU YAZ ŞARKILARIMLA BERABERİZ"Dinamik ve popüler müziğin trendlerini yakalayan bir albüm yaptığını belirten Zerrin Özer, "Z kuşağı ve bizim kuşak bu yaz benim şarkılarımla beraberiz” dedi."HERKESE DANS ETTİRECEK"65 yaşındaki şarkıcı ile bir karesini sosyal medyada paylaşan ünlü menajer Özgür Aras, "Stüdyoda Zerrin Özer ile olmayı özlemişim. Şarkılarına bayıldım. Hele bir çıkış parçası var ki herkesi dans ettirecek. Şarkıların sahibi Mustafa Arapoğlu’yla da tanıştım. Şarkıların sözleri dilimde" ifadelerini kullandı.