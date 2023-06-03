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Zerrin Özer'den 14 yıl sonra yeni albüm...

Kariyerinin 48’inci yılını kutlayan, son dönemde uzun aralıklarla çıkardığı teklilerle sevenleriyle buluşan Zerrin Özer, 2009 yılında yayınladığı ‘Emanet’ten bu yana ilk kez bir albüm için stüdyoya girdi.

Ekleme: 3.06.2023 - 01:02 Güncelleme: 3.06.2023 - 01:03 / Editör: Ozge Selin
Türk pop müziğinin usta isimlerinden Zerrin Özer, 2009’da son albümü ‘Emanet’i çıkarmış, ardından kariyerine uzun aralıklarla yayınladığı teklilerle devam etmişti. Sanatçı, 14 yıl aradan sonra tekrar bir albüm için stüdyoya girdi.

"BU YAZ ŞARKILARIMLA BERABERİZ"

Dinamik ve popüler müziğin trendlerini yakalayan bir albüm yaptığını belirten Zerrin Özer, "Z kuşağı ve bizim kuşak bu yaz benim şarkılarımla beraberiz” dedi.

Zerrin Özer'den 14 yıl sonra yeni albüm...

"HERKESE DANS ETTİRECEK"

65 yaşındaki şarkıcı ile bir karesini sosyal medyada paylaşan ünlü menajer Özgür Aras, "Stüdyoda Zerrin Özer ile olmayı özlemişim. Şarkılarına bayıldım. Hele bir çıkış parçası var ki herkesi dans ettirecek. Şarkıların sahibi Mustafa Arapoğlu’yla da tanıştım. Şarkıların sözleri dilimde" ifadelerini kullandı.

Zerrin Özer'den 14 yıl sonra yeni albüm...


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