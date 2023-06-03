Tolgahan Sayışman'dan anlamlı hareket!

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında pek çok ünlü isim, afet bölgesine yardım için harekete geçmişti. Bu isimler arasında yer alan Tolgahan Sayışman da bir dernek aracılığıyla depremzede çocuklar için Hatay'a gitmişti.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tolgahan Sayışman, şu ifadeleri kullanmıştı:Depremzedelerimize ulaştırmak için derneğimize yapmış olduğunuz her türlü yardım için minnettarız. Depremin ilk anından itibaren insani yardımlarımızın yanı sıra bu hafta sonu da Kahramanmaraş ve Hatay giden Ar-Ge ekibimizle beraber yaşananları takip etmeye devam ediyoruz. Gerçek anlamda ihtiyaç listemizi hazırlayıp, halkımızın yanında olmaya yola çıkacağız.Tolgahan Sayışman, setlerin bayram tatiline girmesiyle beraber soluğu depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’da almıştı. Oyuncu, onursal başkanı olduğu Mutluluğun Adresi’ ile beraber gittiği şehirde çadır kentleri ziyaret edip, daha önceden belirlenen ihtiyaçları depremzedelere ulaştırmıştı.Miniklere oyuncak da dağıtan Sayışman, “Bu depremzedelerimizin ilk bayramı... Bu önemli günde onlarla olmak istedim. Buraların geceleri hayalet şehirler olduğunu kimsenin unutmaması ve insanların acılarının hâlâ geçmediğini herkesin bilmesi lazım. Kalbim de, aklım da hep burada olacak” demişti.Depremlerin ardından yaptığı yardımlarla dikkat çeken Tolgahan Sayışman, örnek bir davranışa daha imza attı. 41 yaşındaki ünlü isim, hematoloji ve onkoloji bölümlerinde tedavi gören 20 çocukla bir araya gelerek onlarla vakit geçirdi.Sayışman, sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte çocukları ağırlayarak akıllardan silinmeyecek eğlence dolu vakitler yaşattı. Ünlü oyuncu, çocuklarla birlikte ilk olarak 'Alice İn Multiverse' müzesini gezdi. Ardından, hep birlikte oyun alanında keyif dolu zaman geçirdiler.Bu anlamlı etkinlik sonrası kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Tolgahan Sayışman, hastalıkların en iyi ilacının moral olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:Bu evlatlarımız uzun süredir yoğun tedavi görüyor. Benim için hastalıkların en iyi ilacı moraldir. Onlara moral olmaya çalıştım. Yüzlerinin güldüğünü görmek beni daha da mutlu ediyor. Buradan çocuklarımızın tedavi sürecinde canla başla mücadele veren hocalarımıza ve Watergarden İstanbul ailesine gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çocuklar ne zaman isterlerse Tolgahan abileri onların her daim yanında olacak.