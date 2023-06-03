Seda Bakan'dan 'çocuk' açıklaması...

Seda Bakan, 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu. 37 yaşındaki oyuncu, başrollerini Tuba Büyüküstün, Boncuk Yılmaz ve Murat Boz'la paylaştığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin yeni sezon çekimleri için yazın Ayvalık'ta olacaklarını söyledi."LEYLA BUNU HAK EDİYOR"Eylül 2022'de kızı Ela'yı kucağına alan Seda Bakan, "Eşime 'Çok güzel bir duygu değil mi bebek?' dedim. 'Evet ama çok zor' şeklinde yanıtlar veriyor. 'Bak bebek bezinden kurtulup bu defter yeniden açılmaz. Ya bir bebek daha ya da bu konuyu tamamen kapatmamız gerekiyor' dedim. O da 'Bence kapatabiliriz' dedi. 'Fakat kardeş olmak çok güzel bir şey, benim bir abim var. Ben pandemide onun kıymetini daha fazla anlamış oldum. Onun sesini duymak bile beni doğduğum evde hissettirdi. Leyla bunu hak ediyor, herkes bunu hak ediyor' dedim. Bir tane daha bebek istedim, çok şükür oldu. Ela'mızı kucağımıza aldık" şeklinde konuştu."AİLE OLMAK ÇOK GÜZEL"Seda Bakan, "Ev kaos ortamı, Leyla'da kıskançlıklar var. Bir taraftan Ela'yı büyütüyor, hâlâ süt vermeye devam ediyorum, sütün büyüsüne çok inanıyorum. Sütüm gelirken kesmek istemiyorum. Leyla'yı 18 ay emzirdim, 18'i buluyor muyum bilmiyorum Ela'da ama devam edeceğim. Aile olmak çok güzel, çok eğlenceli. Benim ruhum bu" ifadelerini kullandı.