Nişantaşı'nda pastene çıkışı görüntülenen Gökhan Tepe, 'Arkadaşımın yanına gidiyorum, atıştırmalık bir şeyler aldım. Onun dışında her şey yolunda, kendi bestelerimin olduğu ve benim seslendireceğim albüm hazırlıyorum. Önce Covid-19 dönemi, devamında hepimizi yasa boğan deprem felaketi sebebiyle zor ve hüzünlü bir dönem geçirdik. Sizler aracılığıyla bir kez daha baş sağlığı ve sabır diliyorum yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza' dedi.45 yaşındaki şarkıcı, 'Biz de yavaş yavaş normale dönmek zorundayız çünkü sorumlu olduğumuz insanlar var. Bir sanatçının nereden baksanız 50-60 kişilik ekibi oluyor. Ailelerini de kattığımızda 150 kişiye yakın insanın sorumluluğunu taşıyoruz. Bu yaz bol bol konser vereceğim. Haftada 2-3 konserim olacak' açıklamasını yaptı.Ebru Gündeş'e altı bestesini verdiğini dile getiren ünlü müzisyen, 'Ebru'nun da yeni albüm heyecanı var, onunla ilgileniyor. Çok farklı ve çok özel bir insan benim için' ifadelerini kullandı.Gökhan Tepe, beste konusunda başarısının sırrını ise 'Kalpten geldiği gibi yazıyorum, o anı hissedip yaşıyorum' diyerek açıkladı.