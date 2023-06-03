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Beyaz Gazete
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'O anı hissedip, yaşıyorum'

Şarkıcı Gökhan Tepe, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Elinde çantası ve suluğu ile bir pastaneye giren ünlü müzisyen, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Ekleme: 3.06.2023 - 09:35 Güncelleme: 3.06.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Nişantaşı'nda pastene çıkışı görüntülenen Gökhan Tepe, 'Arkadaşımın yanına gidiyorum, atıştırmalık bir şeyler aldım. Onun dışında her şey yolunda, kendi bestelerimin olduğu ve benim seslendireceğim albüm hazırlıyorum. Önce Covid-19 dönemi, devamında hepimizi yasa boğan deprem felaketi sebebiyle zor ve hüzünlü bir dönem geçirdik. Sizler aracılığıyla bir kez daha baş sağlığı ve sabır diliyorum yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza' dedi.

'BİR SANATÇININ 50-60 KİŞİLİK EKİBİ VAR'

45 yaşındaki şarkıcı, 'Biz de yavaş yavaş normale dönmek zorundayız çünkü sorumlu olduğumuz insanlar var. Bir sanatçının nereden baksanız 50-60 kişilik ekibi oluyor. Ailelerini de kattığımızda 150 kişiye yakın insanın sorumluluğunu taşıyoruz. Bu yaz bol bol konser vereceğim. Haftada 2-3 konserim olacak' açıklamasını yaptı.

'EBRU ÇOK ÖZEL BİR İNSAN'

Ebru Gündeş'e altı bestesini verdiğini dile getiren ünlü müzisyen, 'Ebru'nun da yeni albüm heyecanı var, onunla ilgileniyor. Çok farklı ve çok özel bir insan benim için' ifadelerini kullandı.

'O anı hissedip, yaşıyorum'

'KALPTEN GELDİĞİ GİBİ YAZIYORUM'

Gökhan Tepe, beste konusunda başarısının sırrını ise 'Kalpten geldiği gibi yazıyorum, o anı hissedip yaşıyorum' diyerek açıkladı.
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