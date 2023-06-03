Değişimiyle şaşırttı

Survivor'ın yıldız isimlerinden olan boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül yarışmanın ardından geçirdiği değişim ile adından söz ettiriyor. Estetik işlemler ile büyük bir değişim geçiren Sabriye Şengül'ün eski halinden eser kalmadı.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Survivor Sabriye, değişimiyle beğeni topluyor.Saç rengini değiştiren Sabriye 'Sizce nasıl olmuş? Uzun zamandır saçımda yaptırmak istediğim fakat yanmasından tedirgin olduğum renge kavuştum. Veee saçlarım hiç yıpranmadan' notuyla son halini paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları 'Çok yakışmış', ve 'Keşke en başından saçlarını böyle yaptırsaydın' gibi yorumlarda bulundu.