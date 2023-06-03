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Değişimiyle şaşırttı

Survivor yarışmasına katılmasının ardından yıldızı parlayan Sabriye Şengül, imajını tamamen değiştirme kararı aldı. Sosyal medya hesabından son halini takipçileri ile paylaşan Survivor Sabriye Şengül, "Nasıl olmuş?" diye sordu. Şengül'ün paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Ekleme: 3.06.2023 - 15:03 Güncelleme: 3.06.2023 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
Survivor'ın yıldız isimlerinden olan boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül yarışmanın ardından geçirdiği değişim ile adından söz ettiriyor. Estetik işlemler ile büyük bir değişim geçiren Sabriye Şengül'ün eski halinden eser kalmadı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Survivor Sabriye, değişimiyle beğeni topluyor.

'SİZCE NASIL OLMUŞ?'

Saç rengini değiştiren Sabriye 'Sizce nasıl olmuş? Uzun zamandır saçımda yaptırmak istediğim fakat yanmasından tedirgin olduğum renge kavuştum. Veee saçlarım hiç yıpranmadan' notuyla son halini paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları 'Çok yakışmış', ve 'Keşke en başından saçlarını böyle yaptırsaydın' gibi yorumlarda bulundu.

Değişimiyle şaşırttı
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