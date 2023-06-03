Cansu Dere'nin güzelliği göz kamaştırdı!

Cansu Dere, güzelliği ve fit hali ile yıllara meydan okuyor. Tek başına alışverişe çıkan 42 yaşındaki oyuncu, bir süre mağazayı gezip, yeni sezon ürünleri inceldi.Zorlu AVM çıkışında basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyip poz veren Cansu Dere, sade güzelliğinin yanı sıra şık tarzıyla da göz kamaştırdı.