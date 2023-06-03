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Beyaz Gazete
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Cansu Dere'nin güzelliği göz kamaştırdı!

Kanal D ekranında 2020-2022 yılları arasında izleyiciyle buluşan 'Sadakatsiz' dizisinde 'Asya' karakterine hayat veren Cansu Dere, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

Ekleme: 3.06.2023 - 00:56 Güncelleme: 3.06.2023 - 00:57 / Editör: Ozge Selin
Cansu Dere, güzelliği ve fit hali ile yıllara meydan okuyor. Tek başına alışverişe çıkan 42 yaşındaki oyuncu, bir süre mağazayı gezip, yeni sezon ürünleri inceldi.

Zorlu AVM çıkışında basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyip poz veren Cansu Dere, sade güzelliğinin yanı sıra şık tarzıyla da göz kamaştırdı.

Cansu Dere'nin güzelliği göz kamaştırdı!
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