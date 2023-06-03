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Arzum Onan'dan boşanma açıklaması!

1993 Miss Turkey'de Türkiye Güzeli, aynı yıl Miss Europe yarışmasında Avrupa Güzeli seçilen, mankenlik kariyerinden sonra oyunculuğa adım atan Arzum Onan, son günlerde boşanma haberleriyle gündemde. Ünlüler dünyasının örnek çiftleri arasında götserilen Onan ile Mehmet Aslantuğ, sürpriz şekilde boşandı. Güzel oyuncu, 27 yıllık eşi ile ayrılığına dair konuştu.

Ekleme: 3.06.2023 - 01:04 Güncelleme: 3.06.2023 - 01:07 / Editör: Ozge Selin
Arzum Onan, 30 yıl sonra yeniden Marie Claire dergisine kapak oldu. 49 yaşındaki oyuncu, 27 yıllık evlilikleri 29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak tek celede sona eren Mehmet Aslantuğ ile boşanma süreci hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

'SEVGİMİZ ASLA DEĞİŞMEYECEK'

Aslında mükemmel çift olmak ya da görünmek gibi bir iddiamız hiç olmadı. Üstelik örnek çift olarak gösterilmenin sorumluluğu üzerimizde hissettiğimiz bir ağırlık bile oldu çoğu zaman. Boşanma sürecinin kelimelerle açıklanabilecek bir nedeni ve niçini yok. Oğlumuz Can'ı ve birlikte geçen yaklaşık 30 yılımızı düşünerek kırmadan, incitmeden ve sevgiyi muhafaza ederek bir hikâyeyi geride bırakmaya karar verdik. Bu durum, birbirimize verdiğimiz değeri ve sevgimizi asla değiştirmeyecek.

Arzum Onan'dan boşanma açıklaması!

'BELİRSİZLİK HERKESİ KORKUTUR'

“Yalnız kalmaktan korkuyor musunuz?” sorusuna Onan, 'Belirsizlik herkesi korkutur ama yalnız kalmakla ilgili bir korku yaşamıyorum. Kendimize nefes alacağımız alanlar yaratınca, sıkıntılar tamamen dışarıda kalmasa da nispeten tolere edilebilir hale geliyor. Bu anlamda sanat en iyi kurtarıcı. Hayatımda heykel olduğu için bir kez daha şükrediyorum' yanıtını verdi.

Ünlü isim, Mehmet Aslantuğ ile boşanma kararını 22 yaşındaki oğulları Can'ın metanet ve olgunlukla karşıladığını söyledi.

Arzum Onan'dan boşanma açıklaması!

'AYNADA GÖRDÜĞÜM KADINDAN MEMNUNUM'

Güzellikle ilgili sorular üzerine Arzum Onan, 'Aynaya baktığımda gördüğüm kadından memnunum. Güzellik kavramı hayata bakış, yaşantı, ilişkiler ve verdiğimiz kararlardan bağımsız bir algı değil' dedi.

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