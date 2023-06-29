Özge Özpirinçci hayranına küfretti

Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran oyuncu Özge Özpirinçci, burada ayranıyla yaşadığı ilginç anıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Hayranının, oynadığı dizideki gibi küfür etmesini istediğini belirten Özpirinçci, "Mesleki hayatımdaki en güzel iltifatlardan birini aldım." dedi.

Oyuncu Özge Özpirinçci yaşadığı ilginç anıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



Ailesiyle tatile çıkan ve soluğu Bodrum'da alan Özpirinçci, burada hayranlarıyla karşılaştı.



Oyuncuya, başrolünü Salih Bademci ile paylaştığı 'İlk ve Son' dizisi hatırlatıldı.



Hayranı istedi, küfretti

Özpirinçci'nin hayranı, dizideki gibi küfür etmesini istedi. Aldığı talep karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan ünlü isim, isteği geri çevirmedi.



O anları da sosyal medya hesabından anlattı.



"Bana kendimi çok güzel hissettirdiniz"

Özge Özpirinçci şu ifadeleri kullandı:



Az önce mesleki hayatımdaki en güzel iltifatlardan birini aldım. Bulunduğum mekanda yan yana eğlendiğim bir hanımefendi yanıma gelip fotoğraf çektirmek istedi. Tabii ki dedim. İlk ve Son'u defalarca izlediğini ve çok sevdiğini söyledi. Teşekkür ettim. “Benim için bir kere s.ktr git” der misiniz? dedi. Önce kahkaha attım sonra aklıma Succession dizisinde oynayan ve her röportajında bundan bahseden Brian Cox geldi. Twitter’i olmayan ve hala aynı mekanda eğlendiğim Hande Hanım çok teşekkür ederim. Bana kendimi çok güzel hissettirdiniz. Deniz’e de selam olsun.