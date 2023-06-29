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Melisa Döngel'i unutamadı!

Geçtiğimiz aylarda ilişkiye başladıkları bilinen iki ünlü isim, kısa süre önce ayrılık kararı aldı. Sefo, sosyal medya hesabından Tarkan'ın şarkısını paylaşarak, "Ağlamadan ayrılık olmaz" kısmıyla Melisa Döngel'e gönderme yaptı.

Ekleme: 29.06.2023 - 11:30 Güncelleme: 29.06.2023 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Magazin dünyasındaki ilişkiler de ayrılıklar da sık sık gündem oluyor.

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıkları öğrenilen isimlerden biri de rapçi Sefo ile oyuncu Melisa Döngel.

Öyle ki genç oyuncu, Sefo'nun her konserinde adeta boy gösteriyordu.

İstenmeyen gelin
Geçtiğimiz ay da Sakarya’da tatile gittikleri de ortaya çıkan çiftten kısa süre sonra ayrılık haberi geldi.

Bu süreçte Döngel 'istenmeyen gelin' dahi ilan edilmişti.

Gözler ikiliden gelecek açıklamalara çevrilirken sessizliklerini korumaları dikkat çekti.

Melisa Döngel'i unutamadı!

"Ağlamadan ayrılık olmaz"
Son olarak Sefo, yaz tatilinde çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videodaki şarkı ise dikkat çekti.

Tarkan'ın Dudu şarkısının, "Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar uslu durmaz. Kalanlar gideni gönlünde taşır, aşk sevene yük olmaz. Biz böyle bilir böyle yaşarız." kısmını paylaşarak eşlik etti.

Söz konusu video, Sefo'nun Melisa Döngel'e gönderme yaptığını akıllara getirdi.
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