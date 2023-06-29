Melis İşiten'den 'evlilik' açıklaması!

Melis İşiten ile kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nun yeniden evleneceği iddia edildi. İşiten, sosyal medyada yayılan dedikoduya yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, 2017'de kızlarıı Ada'yı kucakalrına alarak ilk kez anne va baba olma sevinci yaşamıştı. Ünlü çift, beş yıllık evliliklerine fikir ayrılıkları gerekçesiyle 2019'da anlaşmalı olarak nokta koymuştu.Altı yaşındaki kızları Ada için sık sık bir araya gelen oyuncuların yeniden evleneceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. İşiten'den konuyla ilgili açıklama geldi."YENİDEN EVLENMİYORUZ"33 yaşındaki oyuncu, "Hayır, yeniden evlenmiyoruz. Hiç küsmedik. Üçümüz hep beraberiz. Teşekkürler. Şimdiden herkese iyi bayramlar" mesajı ile çok konuşulan iddiayı kesin bir dille yalanladı."SEN MÜKEMMEL BİR BABASIN"Öte yandan Melis İşiten'in, eski eşi ve kızının görüntüsünün yer aldığı Instagram paylaşımına, "Uraz Kaygılaroğlu sen mükemmel bir babasın" etiketini eklemesi dikkat çekti.