Mehmet Ali Erbil müjdeyi duyurdu!

Sunuculuğunu yaptığı 'Çarkıfelek' programı ile yıllarca magazin gündeminde olan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Cihangir Sur Balık'ta görüntülendi."BUGÜN HALK GÜNÜYMÜŞ"Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şovmen, "Bugün halk günüymüş, ben de halktan sayılırım. Hiç düşünmeden geldim" dedi."YAKINDA SÜRPRİZİM VAR"Erbil, "Uzun zamandır gece gezmelerine çıkmıyorum çünkü yoğunum. Bayramda da yoğunum programlarım bitmiyor. Yakında size bir süprizim var" açıklamasını yaptı.