  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Madonna hastaneye kaldırıldı!

Dünyaca ünlü sanatçı Madonna’nın 15 Temmuz’da başlayacak olan dünya turnesi, yakalandığı "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle hastaneye kaldırılması sonucu ertelendi

Ekleme: 29.06.2023 - 04:32 Güncelleme: 29.06.2023 - 04:33 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü ABD’li sanatçı Madonna’nın hastaneye kaldırıldığı ve birkaç gün yoğun bakımda kaldığı açıklandı. Madonna’nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" dedi.

Oseary, Madonna'nın 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin bu nedenle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" dedi.

CHP yandaşı Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu bırakmazsa İzmir de kaybedilecek
Stoltenberg duyurmuştu: Kritik tarih belli oldu! İsveç NATO’ya alınacak mı?
Bakan Fidan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemini' 'aşağılık bir eylem' olarak nitelendirdi: Lanetliyorum
CHP’de kılıçlar çekildi! Murat Ongun'dan Canan Kaftancıoğlu’na olay gönderme
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına izin vermesine sert tepki: Lanetliyoruz
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi
'Hayvanlara işkence etmeyin' diyen Fatih Altaylı kendisiyle çelişti: Boğa güreşlerini izlemeye gideceğim
NATO'ya böyle mi girecekler? İsveç'te Kurban Bayramı'nda skandal...
CHP'de koltuk savaşı büyüyor! Bülent Tezcan'dan bir açıklama daha: Böyle devam ederse İstanbul'da gider...
Bakan Fahrettin Koca: Hatay’ımızı yalnız bırakmayacağız
Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler: Kılıçdaroğlu olmasa İBB'ye aday bile olamazdı
Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…
'Kafana kurşun sıkacağım' dedi, vurdu: Fransa'da sokaklar karıştı! Araçları ateşe verdiler
İyi Partili Turhan Çömez'den Merdan Yanardağ'a destek
Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Karamollaoğlu'ndan: Yüzde 25'in yüzde 8'i dışarıdan
Kurban Bayramı Türkiye’de coşkuyla kutlandı: İşte yurttan bayram manzaraları!
Fransa'da sağlık sistemi çöktü: Hastalar otoparkta tedavi görüyor
Eski Bakan Bülent Akarcalı: 'Erdoğan ülkeyi devrimci bir yaklaşımla yönetti'
MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Merdan Yanardağ tepkisi: İhanetin serbestisi olmaz
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni açıklama!

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni açıklama!

İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü

İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü

WhatsApp Bussiness kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı

WhatsApp Bussiness kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Denizden çıkan hayrete düşürdü: Bunu da gördük .

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Denizden çıkan hayrete düşürdü: Bunu da gördük .

Google devri kapanıyor! ChatGPT artık arama motoru oldu

Google devri kapanıyor! ChatGPT artık arama motoru oldu

Karayılan uyarısı: Zehirlileri yer zararsızdır öldürmeyin

Karayılan uyarısı: Zehirlileri yer zararsızdır öldürmeyin