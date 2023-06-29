  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Karsu, Hatay'a gitti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybeden Karsu, şehre giderek yıkımı kendi objektifinden aktardı. Karsu, yapılanma çalışmalarına da katıldı.

Ekleme: 29.06.2023 - 10:42 Güncelleme: 29.06.2023 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Karsu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerde Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybetmişti.

Depremden 6 ay sonra Kurban Bayramı vesilesiyle Hatay’a giden Karsu, şehirde yapılanma çalışmalarına katıldı.

Hatay'da akrabalarıyla bir araya gelen Karsu, şehirdeki yıkımı kendi objektifinden gözler önüne serdi.

Zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgedeki toprak zeminin deprem sırasında nasıl ayrıldığını gösteren Karsu, “Hatay’dayım. Şu an durduğum yer, şubattaki deprem sonrası değişti. Zeytin ağaçları metrelerce ayrıldı, normalde bunlar yan yanaydı. İşte depremin yarattığı tahribat” dedi.

Karsu, Hatay'a gitti

Karsu, Hatay’da 'Yuva' projesi kapsamında depremzedelere afete dirençli ahşap evler yapan ekibi de ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Karsu, proje yetkililerinin “Çevreye duyarlı, afete dirençli tasarımlar üretiyoruz. Günde bir yuva yapıyoruz. Üretimi depremzedeler yapıyor. Konteyner almayı planlayanların böyle sağlıklı yapıları tercih etmelerini hedefliyoruz” şeklindeki açıklamalarını aktardı.
İstanbul'da yolcu otobüsü karşı şeride daldı! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var...
81 ilde inşa ediliyor! Bakan Özhaseki detayları rakamlarla açıkladı: Doğal afetlerde şehirlerin en güvenli alanları olacaklar
Kemal Kılıçdaroğlu’na kötü haber! Değişim kavgası büyüyor: O isim de bırakmasını istedi…
CHP yandaşı Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu bırakmazsa İzmir de kaybedilecek
Stoltenberg duyurmuştu: Kritik tarih belli oldu! İsveç NATO’ya alınacak mı?
Bakan Fidan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemini' 'aşağılık bir eylem' olarak nitelendirdi: Lanetliyorum
CHP’de kılıçlar çekildi! Murat Ongun'dan Canan Kaftancıoğlu’na olay gönderme
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına izin vermesine sert tepki: Lanetliyoruz
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi
'Hayvanlara işkence etmeyin' diyen Fatih Altaylı kendisiyle çelişti: Boğa güreşlerini izlemeye gideceğim
NATO'ya böyle mi girecekler? İsveç'te Kurban Bayramı'nda skandal...
CHP'de koltuk savaşı büyüyor! Bülent Tezcan'dan bir açıklama daha: Böyle devam ederse İstanbul'da gider...
Bakan Fahrettin Koca: Hatay’ımızı yalnız bırakmayacağız
Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler: Kılıçdaroğlu olmasa İBB'ye aday bile olamazdı
Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…
'Kafana kurşun sıkacağım' dedi, vurdu: Fransa'da sokaklar karıştı! Araçları ateşe verdiler
İyi Partili Turhan Çömez'den Merdan Yanardağ'a destek
Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Karamollaoğlu'ndan: Yüzde 25'in yüzde 8'i dışarıdan
Kurban Bayramı Türkiye’de coşkuyla kutlandı: İşte yurttan bayram manzaraları!
Fransa'da sağlık sistemi çöktü: Hastalar otoparkta tedavi görüyor
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni açıklama!

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni açıklama!

İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü

İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü

WhatsApp Bussiness kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı

WhatsApp Bussiness kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Denizden çıkan hayrete düşürdü: Bunu da gördük .

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Denizden çıkan hayrete düşürdü: Bunu da gördük .

Google devri kapanıyor! ChatGPT artık arama motoru oldu

Google devri kapanıyor! ChatGPT artık arama motoru oldu

Karayılan uyarısı: Zehirlileri yer zararsızdır öldürmeyin

Karayılan uyarısı: Zehirlileri yer zararsızdır öldürmeyin