Ece Seçkin köpek için şarkıyı kesti!

Şarkıcı Ece Seçkin'in, sesten korkan bir köpek için konserini durdurup, zabıta memurlarından yardım istediği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde, seyirciler arasındaki köpeğin ses ve ışıktan rahatsız olması dikkatinden kaçmadı ve konserine ara verdi.



"ONU ÖYLE GÖRDÜKÇE İÇİM GİDİYOR"



Özür dileyerek şarkısını yarıda kesen ünlü isim, "Ortada bir köpecik var. Zabıta arkadaşlardan bir destek istesem yardımcı olabilir mi? Çok korktu. Özür diliyorum şarkıyı kestiğim için ama onu oradan alsak ya da sahibi varsa onu bulsak çok iyi olacak. Hayvan şu an haklı tabii ki. Acayip bir kalabalık, ışık ve yüksek sesten korktu. İçim gidiyor onu öyle gördükçe. Lütfen köpeği korunaklı bir yere alalım, orada korkuyor" dedi.



Köpeğin güvenliğini sağlayan Seçkin, daha sonra konserine devam etti. Bu görüntüler ise hem sanatçının hayranları hem de hayvansever tarafından takdirle karşılandı.

