Zuhal Topal eşine seslendi!

Sunuculuğunu yaptığı 'Yemekteyiz' yarışması ile ekranlarda olan Zuhal Topal, çok sayıda yorum ve beğeni alan sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.Kalp emojileriyle birlikte Korhan Saygıner'le aşk dolu pozlarını yayınlayan 46 yaşındaki sunucu, 15'inci evlilik yıl dönümlerinde aşka geldi."SENİNLE YAŞLANMAK İSTİYORUM"Evliliğimizin 15'inci yılı kutlu olsun. Vallahi ikimize de tebrikler eşkım. Seninle yaşlanmak istiyorum ve seni çok seviyorum."TATİL DÖNÜŞÜ TAŞINIYORUZ"Zuhal Topal, geçtiğimiz günlerde kızı Lina ile İstinyePark'ta grüntülenmiş, basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmemişti. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü isim, tatil planından bahsederek, "Kızımla alışverişe çıktık. Bayrama az kaldı, ailece Kıbrıs’ta olacağız" demişti.Topal, "Tatil dönüşünde çok işim var. Acarkent’te ev yaptırdık, taşınıyoruz" açıklamasını yapmıştı.