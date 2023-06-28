Uraz Kaygılaroğlu'ndan Ada cevabı!

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, meslektaşı Melis İşiten ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ada ile yeni bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncu Edip Tepeli, Kaygılaroğlu'nun gönderisine kızı ile ilgili yorum yapınca; ünlü isimden de arkadaşına cevap gecikmedi.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu (35), 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten (33) ile evlenmiş ve 2017'de kızı Ada'yı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı. Çift, 2019'un temmuz ayında sürpriz bir şekilde boşanma kararı almıştı.Boşandıktan sonra dostlukları devam eden ünlü oyuncular, geçtiğimiz ay kızları Ada için bir araya gelmişti. İkili, kızları ile eğlenceli günlerinden karelerini takipçileriyle de paylaşmıştı.YENİ POZLARINI PAYLAŞTI35 yaşındaki Kaygılaroğlu, son olarak 2.6 milyon takipçis bulunan Instagram sayfasından kızıyla yeni pozlarını peş peşe yayınladı.Ünlü ismin kısa sürede binlerce beğeni alan gönderisine; meslektaşı Edip Tepeli'den yorum gecikmedi. Tepeli, Kaygılaroğlu'nun paylaşımına, "Uraz, bu çocuk büyük" mesajını yazdı.ARKADAŞINA CEVAP VERDİArkadaşının bu yorumuna kayıtsız kalamayan oyuncu ise "Normal Edip, hiçbir şeyini eksik etmedik" cevabını verdi.