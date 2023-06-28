Tan Taşçı'dan 'Herhalde' müjdesi

Türkiye'yi dolaşan Tan, Harbiye Açıkhava konserleri için İstanbul'a döndü. Kendi şarkılarının yanı sıra farklı projeler için yaptığı cover'lardan oluşan repertuarını 25 kişilik koro ile sahneye taşıyan Taşçı, sahnede 2.5 saatlik performansa imza attı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da müzik ziyafeti sunan Tan Taşçı, mayıstan beri sadece konserlerinde söylediği yeni şarkısı 'Herhalde'nin temmuz ayında dijital platformlarda yayınlanacağı haberini sahneden verdi.Müzikseverler, konserde tüm şarkılara eşlik etti. İsviçre'den konser için gelen bir çift, evlilik kararı aldıklarını Tan Taşçı'ya duyurdu. Çifte mutluluklar dileyen sanatçı, "Ben artık her yerde evlenebilirim" diyerek seyircilerini güldürdü.