  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tan Taşçı'dan 'Herhalde' müjdesi

Türkiye'yi dolaşan Tan, Harbiye Açıkhava konserleri için İstanbul'a döndü. Kendi şarkılarının yanı sıra farklı projeler için yaptığı cover'lardan oluşan repertuarını 25 kişilik koro ile sahneye taşıyan Taşçı, sahnede 2.5 saatlik performansa imza attı.

Ekleme: 28.06.2023 - 01:22 Güncelleme: 28.06.2023 - 01:22 / Editör: Ozge Selin
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da müzik ziyafeti sunan Tan Taşçı, mayıstan beri sadece konserlerinde söylediği yeni şarkısı 'Herhalde'nin temmuz ayında dijital platformlarda yayınlanacağı haberini sahneden verdi.

Tan Taşçı'dan 'Herhalde' müjdesi

Müzikseverler, konserde tüm şarkılara eşlik etti. İsviçre'den konser için gelen bir çift, evlilik kararı aldıklarını Tan Taşçı'ya duyurdu. Çifte mutluluklar dileyen sanatçı, "Ben artık her yerde evlenebilirim" diyerek seyircilerini güldürdü.

CHP çatırdıyor! ‘Değişim’ kavgası: ‘Partinin gövdesine kene gibi yapışan parazitler…’
Kılıçdaroğlu'na karşı değişim çağrısı yapan CHP Beykoz İlçe Başkanı parti yönetimi tarafından görevden alındı: Bu kararı yok sayıyoruz
Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu: Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır
İsveç savcısından PKK kararı! Teröristin cezasını çektikten sonra Türkiye'ye iadesini talep etti
TTB'den Merdan Yanardağ'a destek: Mücadelemizi sürdüreceğiz
Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden Bülent Tezcan da 'değişim' dedi: Önce genel başkan değişmeli
Putin orduya seslendi: ''İç savaşı fiilen durdurduk'
Yunanistan'ın uykularını kaçıran 2 konu: TCG İstanbul ve Mavi Vatan
KKM'de vatandaşlar için yeni düzenleme: Süre uzatılacak! Bakan Şimşek, Başkan Erdoğan'a sundu
İYİ Parti’den CHP’ye yerel seçim resti! Lütfü Türkkan açıkladı: İyi aday çıkarır kazanırız!
Fahrettin Altun'dan Merdan Yanardağ'a tepki: Ortak düşmanı meşrulaştırmaya çalışmak gazetecilik değil
CHP'de değişim krizi derinleşiyor: Tanju Özcan Tunç Soyer'in Kılıçdaroğlu'na destek sözlerine ateş püskürdü
Fatih Portakal canlı yayında 'dış sesi' azarladı! Sosyal medyadan tepki yağdı...
AK Parti'den Reuters'ın kirli saldırısına tepki: Siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Hakan Han Özcan’dan Yavaş’a Tepki:“Ne söyledin, ne yaptın? İşte CHP zihniyeti bu. CHP demek zulüm demek'
Musluklarından 5 gündür su akmıyor! Kokuyoruz başkan gel halimizi gör
CHP'nin bir yalanı daha çürütüldü! Kara propaganda çalışmaları boşa çıktı...
Tamamen yoldan çıktı
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama: Zamandan tasarruf hedefleniyor

Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama: Zamandan tasarruf hedefleniyor

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu: Arkadaşları cesedinin başında gözyaşı döktü

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu: Arkadaşları cesedinin başında gözyaşı döktü

Uzayda yeni keşif! NASA ilk kez duyurdu: Yaşamın temelini oluşturan...

Uzayda yeni keşif! NASA ilk kez duyurdu: Yaşamın temelini oluşturan...

Mardin’deki kazada 21 kişi ölmüştü: Faciaya yol açan şoför serbest kaldı!

Mardin’deki kazada 21 kişi ölmüştü: Faciaya yol açan şoför serbest kaldı!

Koyunu bayıltana kadar döven kasaptan şoke eden savunma

Koyunu bayıltana kadar döven kasaptan şoke eden savunma