Pınar Deniz şelalede yüzdü

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, kariyerindeki başarısı kadar aşk hayatıyla da gündeme geliyor.Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Deniz'den yeni paylaşımlar geldi.Tatillerine hız kesmeden devam eden ikili, rotalarını Yunanistan'a çevirdi. 29 yaşındaki güzel oyuncu şelalede yüzdüğü anları yayınladı.Güzel oyuncunun bikinisiyle ardı ardına paylaştığı fotoğraflara, kısa sürede beğeni geldi.