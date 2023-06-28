Farkındalık için Amerika’ya gitti

Engin Altan Düzyatan, temiz su erişimine dikkat çekmek için Kuzey Amerika’ya giderek, organizasyonlara katılıyor.

Engin Altan Düzyatan, dünyada temiz su erişimine yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen ‘Water for Life’ (Yaşam İçin Su) turu için Kuzey Amerika’ya gitti. Kanadalı yardım vakfı Human Concern International’ın (HCI) İyi Niyet Elçisi olan oyuncu, 1 Temmuz’a kadar devam edecek olan turla; Vancouver, Şikago, Dallas ve Los Angeles’ta özel buluşmalar ve organizasyonlar gerçekleştirecek.



Dünya üzerinde milyonlarca insan ve ailenin temiz suya erişemediğini söyleyen Düzyatan, “HCI, sosyal adalet konusundaki kararlılığıyla, dünya genelinde 40’tan fazla ülkede insani yardımı ulaştırmak için çabalarını sürdürüyor. Birlikte toplulukları güçlendiriyor ve kalıcı değişim yaratıyoruz. Özellikle dünyanın en savunmasız milletleri için temiz suya erişilebilir bir gelecek inşa ediyoruz” dedi.