En büyük pişmanlığını anlattı

Türk sinemasının sevilen ismi Nuri Alço, Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oldu. Nuri Alço, en büyük pişmanlığını anlattı. Alço, "Keşke genç yaşta çocuk sahibi olsaydım" dedi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, en büyük pişmanlığını anlattı.



Kendisinden 33 yaş küçük Burcu Sezginoğlu ile evliliğinden bahseden Nuri Alço, "Bir çocuğum olabilirdi. Neslimin devam etmesi için bir evlat gerekiyordu ama olmadı. Kısmet değilmiş. 3 sene önce nasıl evlendiğimi ben de anlamadım, kısmetmiş. Hiç kimse evleneceğime inanmıyordu. Uzun birlikteliklerden sıkılıyorum. Evliliğim güzel gidiyor. Benim için ilişkide yaş farkı önemli değil" dedi.



Çocuk sahibi olmadığı için yaşadığı pişmanlıktan bahseden Alço, "Evlat edinmeyi düşünmüştüm, olsun isterdim. Çocuğu genç yaşta yapmak çok güzel. Keşke o zaman aklımda olsaydı bu tür şeyler. Gençken yapılmalı ki çocukla beraber büyüyebilesin. Yaşıtlarıma bakıyorum da çocuklarıyla arkadaş gibiler. Hiç olmazsa hayatta her konuda güvendiği birileri var" şeklinde konuştu.