Anne olan Yağmur Ün'ün son hali

Alemin Kıralı'nda Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün, ekrandan uzak olmasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen bir isim..

Şafak Sezer'in en sevilen dizilerinden Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Ahsen karakteriyle ünlenen Yağmur Ün, Doktor Doğaç Ergezen evlenmişti.Ün, evlendikten kısa bir süre sonra hamile olmasıyla gündeme gelmişti. Düğünden kısa süre sonra doğum yapan Yağmur Ün kızına Su Diana adını verdi.Fit anneGüzel oyuncu, kısa bir süre önce anne olmasına rağmen fit görünümüyle beğeni topluyor.