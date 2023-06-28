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Anne olan Yağmur Ün'ün son hali

Alemin Kıralı'nda Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün, ekrandan uzak olmasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen bir isim..

Ekleme: 28.06.2023 - 09:12 Güncelleme: 28.06.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Şafak Sezer'in en sevilen dizilerinden Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Ahsen karakteriyle ünlenen Yağmur Ün, Doktor Doğaç Ergezen evlenmişti.

Su Diana doğdu

Ün, evlendikten kısa bir süre sonra hamile olmasıyla gündeme gelmişti. Düğünden kısa süre sonra doğum yapan Yağmur Ün kızına Su Diana adını verdi.

Fit anne

Güzel oyuncu, kısa bir süre önce anne olmasına rağmen fit görünümüyle beğeni topluyor.

Anne olan Yağmur Ün'ün son hali

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