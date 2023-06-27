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Beyaz Gazete
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Tanyeli sağlık durumunu açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde pankreas kanseri teşhisi konan Tanyeli, Altunizade'de özel bir hastanede tedavi görüyor. Sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi veren Tanyeli, "Dualarınızı eksik etmeyin" derken, isimlerini tek tek sayarak sanat camiasından dostlarına teşekkür etti.

Ekleme: 27.06.2023 - 04:12 Güncelleme: 27.06.2023 - 04:15 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Tanyeli, pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi gördüğü hastanedeki odasından video paylaşan, sağlık durumu hakkında konuştu.

"KADERLE SAVAŞAMAZSIN"

"Bu videoyu size borç biliyorum" diyen Tanyeli, "O güzel mesajlarınızdan Allah razı olsun. Evet, pankreas kanseri tanısı kondu. Doktorlarım sağ olsunlar. Umut vadeden bir yolculuğa çıkıyorum. Kaderle savaşamazsın. Tevekkül ettiğiniz her şeyde bir mucize, isyan ettiğiniz her şeyde bir sınav vardır" dedi.

Tanyeli sağlık durumunu açıkladı!

"BENİM İÇİN O KADAR KIYMETLİ Kİ"

Sanat camiasındaki dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Dünyanın her yerinde dualar okuyorlar. O kadar kıymetli ki benim için. Hakkınızı helal edin. Zamanınızdan çalıp benim için dua ediyorsunuz. Allah razı olsun. Maddi manevi yanımda olmak isteyen dostlarım çok ama çok teşekkür ederim.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Asıl adı Öznur Kral olan bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli, "Çok moral oldu bana. Pazartesi günü saçlar biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yolculuk. Arada peruk kullanır mıyım bilmiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Tanyeli sağlık durumunu açıkladı!

SANATÇI DOSTLARINDAN DESTEK

Zara'ya, Sibel Can'a, Pınar Eliçe'ye, Ebru Gündeş'e, Deniz Seki'ye, Hande Yener'e, Demet Akalın'a, Yılamz Morgül'e, Fatih Ürek'e, Hakan Altun'a teşekkür ediyorum. Çok seviyorum sizleri, iyi ki varsınız.

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