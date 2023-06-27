Simge Sağın'dan meraklandıran açıklama...

‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla gündemden düşmeyen Simge Sağın, eylül ayına kadar sürecek konser maratonuna dün gece Mersin’de başladı. ünlü popçunun şarkılarına 40 bin kişilik dev bir koro eşlik etti.

Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sevenleriyle buluşan Simge Sağın, müzikseverler hep bir ağızdan şarkılarına eşlik edince sahnede duygusal anlar yaşadı.



"EMİNİM SİZ DE ÇOK SEVECEKSİNİZ"



Güzel popçu, “3 Temmuz günü size bir sürprizim var. Beni çok heyecanlandırıyor, eminim siz de çok seveceksiniz” açıklamasıyla merak uyandırdı.



