Paylaşımıyla yürekleri ağza getirdi!

Galatasaray'ın ve A Milli Futbol Takım'ın eski futbolcularından Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Yılmaz Sarıoğlu, yürekleri ağıza getiren bir harekete imza attı. Aynı zamanda pilot olan Yağmur Yılmaz Sarıoğlu, dünyanın en yüksek bungy platformundan atlayış gerçekleşti.Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Yılmaz Sarıoğlu, bungy platformundan yapmış olduğu atlayış ile sosyal medyaya damgasını vurdu.Yağmur Yılmaz Sarıoğlu bu anları, 'Dünyanın en yüksek Bungy platformundan yapılacaklar listeme bir tık daha. Guinness World Record Bungy Jump Platform, 233 meters.' ifadeleri ile paylaştı.