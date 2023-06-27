Nükhet Duru hayatını anlattı

Özel hayatıyla ilgili konuşan Nükhet Duru, çocukluğundan bahsetti.

Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden 69 yaşındaki Nükhet Duru, katıldığı programda hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.



Duru, programda küçük yaşta evlatlık verildiğini ve annesinin kendisini ölü olarak bildiğini söyledi.



"Hizmetçilik yaptım"



Velayetinin bulunduğu babası tarafından küçük yaşta evlatlık verildiğini söyleyen şarkıcı, "Annemle babam ben küçükken boşanınca babamda kalmışım. Sonra o da 'ben bakamıyorum' diyerek beni evlatlık verdi.



Külkedisi hikayesi yaşadım ve verildiğim evde hizmetçilik yaptım. Annem o esnada beni arıyor ama trafik kazasında öldüğümü söylemişler. Sonra ben aniden karşısına çıkınca şoke oldu" dedi.