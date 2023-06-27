Hatice Aslan ekranlara dönüyor...

Tanıtımlarıyla şimdiden merakla beklenen Ya Çok Seversin'in oyuncu kadrosu dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı bir araya getiren dizide; usta oyuncu Hatice Aslan, Kerem Bürsin’in canlandırdığı 'Ateş' karakterinin halası Füsun Arcalı olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.Hayatını aile şirketine adamış ve büyük hırsları olan Füsun, hem ailede hem de şirkette Ateş’e zorlu anlar yaşatacak gibi görünüyor.Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.Ya Çok Seversen dizisi, 6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor.