Çağla Şimşek'in son hali çok beğenildi
Küçük Gelin dizisinde hayat verdiği Zehra karakteriyle hafızalarımıza kazınan Çağla Şimşek yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.
Ekrana geldiği dönemde çok konuşulan 'Küçük Gelin' ile tanıdığımız Çağla Şimşek, bu rolü ile ünlenmişti.
Renkli güzel gözleri ve sarı saçlarıyla yapımcıların dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şimşek, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.
'Çok güzelsin'
Son paylaşımlarıyla ilgi odağı olan ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı.
Güzel oyuncuya; 'Çok güzelsin', 'Ne kadarda değişmişsin', 'Gittikçe güzelleşiyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
Renkli güzel gözleri ve sarı saçlarıyla yapımcıların dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şimşek, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.
'Çok güzelsin'
Son paylaşımlarıyla ilgi odağı olan ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı.
Güzel oyuncuya; 'Çok güzelsin', 'Ne kadarda değişmişsin', 'Gittikçe güzelleşiyorsun' gibi yorumlar yapıldı.