Çağla Şimşek'in son hali çok beğenildi

Ekrana geldiği dönemde çok konuşulan 'Küçük Gelin' ile tanıdığımız Çağla Şimşek, bu rolü ile ünlenmişti.Renkli güzel gözleri ve sarı saçlarıyla yapımcıların dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şimşek, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.Son paylaşımlarıyla ilgi odağı olan ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı.Güzel oyuncuya; 'Çok güzelsin', 'Ne kadarda değişmişsin', 'Gittikçe güzelleşiyorsun' gibi yorumlar yapıldı.