Aslı Turanlı'dan Burak Çelik cevabı!

Aslı Turanlı, yeni bir dizi projesi için görüştüğünü belirterek, "Sezonluk bir dizi olacak. Öyle bir heyecanımız var. Şimdilik çok detay veremiyorum” dedi"HERKES KENDİ HAYATINDA MUTLU"Burak Çelik ile dizi setinde başlayan ilişkisini geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız sonlandıran ünlü isim, hayatında kimsenin olmadığını söyledi.Herkes kendi hayatında gayet mutlu. Hayatımda kimse yok, olursa bilirsiniz. Şu an tamamen işe endeksliyim.'YENİ ARABA' SORUSU UTANDIRDIYeni aldığı lüks aracından inerken görüntülenen Aslı Turanlı, aracın sorulması üzerine utangaç tavırlar sergiledi.