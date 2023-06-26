Selim Bayraktar, evliliği anlattı

Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği Ziya karakteriyle büyük beğeni toplayan Selim Bayraktar, evlilik hakkında konuştu.

Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, Destan ve şimdilerde Veda Mektubu dizisinde rol alan oyuncu Selim Bayraktar, geçen ay 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi ile nikah masasına oturmuştu.



Çok mutlu olduğunu dile getiren Bayraktar, evliliği anlattı:



"Ömrün uzar"

"Sevdiğini bulursan, seni anlayan insanla berabersen ömrün uzar. Evde 'Ben ünlüyüm' dersen sorun başlar.



Dizideki, filmdeki rolünü özel hayatına, gerçek yaşama taşırsan hastalıklı bir durum olur."