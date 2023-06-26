Hepsi'nin dağılmasıyla ilgili konuştu

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubu, beklenmeyen bir ayrılık kararıyla sevenlerini üzmüştü.Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük YouTube'de yayınlanan bir programa konuk oldu.Yürük, Hepsi grubuyla alakalı bilinmeyen gerçekleri anlattı.Yürük, Gülçin Ergül'ün ayrılması ve grubun o zamanki dönemi ile alakalı, "Egolar devreye girdi biraz bence. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Kendi solo kariyerine devam etmek istedi. Bana kalsa bizim ile birlikte de bunu yürütebilirdi. Ama o tamamen ayrılmak istedi." dedi.Yürük, "O dönem o da biz de yıprandık. Ben ona hep söylüyorum; biz ne iş yaparsak yapalım, günün sonunda Hepsi kızıyız." sözleri ile açıklamasına devam etti.Grubun dağılma sürecinden bahseden Yürük, "Hepsi'nin bittiği o dönemlerde depresyona girmiştim, kafamı kazıtmıştım" dedi.Yasemin Yürük: Hepsi'nin dağılması beni bitirdiBKM'ye girdiği dönemde de oyunculuk alanından tatmin olamadığını ve bu dönemde de tükenmişlik sendromu yaşadığını belirtti.