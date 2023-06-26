Hande Erçel'e yatırımları soruldu

Yoğun tempoda çalışan Hande Erçel, kazancını da belli alanlarda değerlendiriyor.

Ekranların en ünlü ve en çok para kazanan oyuncularından Hande Erçel son dönemde çapkınlığıyla tanınan Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.



Zeytinlik almıştı

Geçtiğimiz yıl sadece anlaştığı bir markadan 1.5 milyon TL kazanan Erçel, reklamlardan kazandığı paralarla Kaz Dağları'ndan zeytinlik alarak gündeme gelmişti.



Erçel buraya çiftlik yapmayı planlıyordu. Yatırımlarıyla gündeme gelen Hande Erçel'e önceki gün "Siz bu kadar yatırımı ne yapıyorsunuz, nereye yatırıyorsunuz?" sorusu geldi.



Hande Erçel'e yatırımları soruldu

Hande Erçel ise "A aa soruya bak! Allah aşkına soruya bak..." deyince muhabir ise "Çok mu kötü oldu?" dedi.



Oyuncu ise bunun üzerine gülümseyerek "Çok mu güzel oldu?" yanıtını verdi.



2022 yılının başlarında bir giyim firmasının yüzü olan ve 1 milyon TL kazanan Erçel geçtiğimiz yıldan beri de bir mücevher firmasının yüzü...