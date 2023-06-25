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Beyaz Gazete
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Spor salonundan paylaştı

Şimdilerde şarkıcılık kariyeriyle ön planda olan eski haber spikeri Defne Samyeli, spor salonundan yaptığı paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ekleme: 25.06.2023 - 00:25 Güncelleme: 25.06.2023 - 00:26 / Editör: Ozge Selin
1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan Defne Samyeli, 865 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabınından yayınladığı pozlarla gündeme geldi.

Spor salonunda çekilen karelerini, "Öncelikler" notuyla yayınlayan ünlü isme, kısa sürede 3 bine yakın beğeni geldi.

Spor salonundan paylaştı
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