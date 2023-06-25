Sinem Kobal güzelliği ile büyüledi

Oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi.Çiftin mutlu evliliklerinden 2 kızı bulunuyor.İlk kızları Lalin'i kucaklarına alan çift, ikinci kızlarına ise Leyla adını verdi.Evlendikten sonra anne de olunca oyunculuğa uzun süre ara veren Kobal, sosyal medyayı aktif kullanıyor.Sık sık paylaşımlar yapan oyuncu, kusursuz fiziği ile adeta büyülüyor.Genç kızlara taş çıkaran cesur ve dekolteli pozlarını yayınlayan Sinem Kobal, son olarak mor elbisesi ile sosyal medyayı salladı.Derin bacak dekolteli tarzına beğeni yağarken, hayranları da yorum yapmayı ihmal etmedi.Gelen yorumlar arasında, "Kadın yaşlanmıyor", "Hep çok zarif" ifadeleri yer aldı.