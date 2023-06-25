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Nurgül Yeşilçay: Evlenmeye üşeniyorum

Nurgül Yeşilçay ve Azra Akın önceki akşam Rumeli Hisarı’ndaki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Yeşilçay, 'evlilik' sorularına yanıt verdi

Ekleme: 25.06.2023 - 00:35 Güncelleme: 25.06.2023 - 00:37 / Editör: Ozge Selin
Nurgül Yeşilçay ve Azra Akın, Rumeli Hisarı'ndaki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.

İkiliden Yeşilçay, ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uzun süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, “Evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor?” sorusuna şu yanıtı verdi: Düğünü mutlaka yapmak istiyoruz ama hazırlıklarına üşeniyoruz. Üşenme aşamasını geçemedik. Bence çok zor bir şey. Evlenmeye de üşeniyorum. Olmayacak galiba bu iş. Alıştık böyle yaşamaya.

"HAYATIMIN AŞKI"

2004 yılında evlendiği meslektaşı Cem Özer'den 6 yıl sonra boşanan Nurgül Yeşilçay, Necati Kocabay ile ilişkisi hakkında, "Hayatımın aşkını buldum, çok mutluyum" açıklamasını yapmıştı.

ŞARKILI TEKLİF

Yeşilçay, sevgilisinden aldığı evlenme teklifini de anlatmıştı. Nurgül Yeşilçay, "Bir sabah evdeyiz, benim için yaptığı müzik listesini açtı. Dinliyoruz, gayet normal rutinlerimize devam ediyoruz, sabah kahvesi falan... Bir şarkı çıktı birden. Aaa! Onun sesi! Bana özel şarkı bestelemiş! Şarkı şöyle, sıkı durun! ‘Benimle evlenmen lazım. Ömür boyu ayaklarını ben ısıtırım. Soğanları ben doğrarım. Seni hiç ağlatmam, hep güldürürüm. Sımsıkı sarılırım. Benimle evlenmen lazım...’ Çok romantikti bir andı. Aşkım benim..." ifadelerini kullanmıştı.

Nurgül Yeşilçay: Evlenmeye üşeniyorum

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