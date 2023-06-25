İrem Derici'den ilginç itiraflar...

Popçu İrem Derici, bu sıralar aşk sarhoşu...Gönlünü Survivor ile tanınan Atakan Işıktutan'a kaptıran İrem Derici, sevgisini her seferine dile getiriyor.Dobralığı ile dikkatleri çeken Derici, yine ilginç itiraflarda bulundu. Birlikte röportaj veren çiftin açıklamaları, duyanları şoke etti.İlişkileriyle sık sık gündeme gelen İrem Derici ve Atakan Işıktutan, Hakan Gence’nin sorularına çarpıcı yanıtlar verdi.İrem Derici, Atakan Işıktutan'ın garip huylarını açıkladı. Derici, "Sürekli kulağımı kokluyor" dedi.Atakan Işıktutan "en gizli fanteziniz" sorusuna “Koklamak. Benim koku ve ayak takıntım var. Ayaklarımız birbirine değecek” dedi.