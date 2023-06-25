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Beyaz Gazete
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Chloe, yeniden evleniyor!

Ortaç ile boşanmasının ardından İrlanda'ya dönen ünlü model aradığı aşkı buldu. Model, mimar sevgilisinin evlilik teklifine "evet" dedi.

Ekleme: 25.06.2023 - 10:36 Güncelleme: 25.06.2023 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Serdar Ortaç, Cengiz Arazoğlu defilesinde tanıştığı İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014 yılında dünyaevine girdi.

İlişkilerinde kriz yaşayan çift, 2019 yılında da tel celsede boşandı.

Ortaç’tan 700 bin TL’lik nafaka almaya devam eden model, ayrılık sonrasında memleketi İrlanda’ya döndü.

Loughnan, ülkesinde yeni bir aşka yelken açtı.

"Evet" dedi
Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla gündem olan model, yeniden evlilik kararı aldı.

Model, mimar sevgilisi Fergus Hannessy’e evet dedi.

Evlilik teklifi aldığı anları sosyl medya hesabından paylaşan Chloe Loughnan’a birçok ünlü isimden de tebrik mesajları geldi.

Chloe, yeniden evleniyor!
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