Bakan Koca, sağlık durumunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MFÖ (Mazhar Fuat Özkan) grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uğur'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini belirten Bakan Koca, "Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MFÖ (Mazhar Fuat Özkan) grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini duyurdu.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" dedi.



