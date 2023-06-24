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Şekip Taşpınar'dan güzel haber!

Sahte alkol sebebiyle zehirlenerek yoğun bakıma alınan, 'Kurtlar Vadisi' dizisindeki Cevat Akarsu rolüyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar'dan güzel haber geldi.

Ekleme: 24.06.2023 - 17:44 Güncelleme: 24.06.2023 - 17:46 / Editör: Ozge Selin
Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Cevat Akarsu' rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Son olarak Taşpınar'ın menajeri Temmuz Karikutal, ünlü oyuncu ile yaptığı görüntüleri konuşmayı paylaştı. Karikutal, 'Ve güzel haber... Şekip Taşpınar ile telefonda konuştum, hepinize selamı var. Biraz fazla dinlendiği için, toparlanmak için biraz zamana ihtiyacı var. Zor olan süreci atlattık, bundan sonrası en basit olanı. İkinci hayatına hoş geldin abi! Bu gülümseme yüzünden hiç eksik olmasın...' dedi.


Şekip Taşpınar'dan güzel haber!
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