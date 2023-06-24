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Beyaz Gazete
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'Kendimi hamile gibi hissetmiyorum'

Ünlü şarkıcı Atiye, babası Orhan Yılmaz ve kızı ile önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi. İkinci çocuğuna hamile olan Atiye, gazeteciler ile sohbet etti. Şarkıcı, doğuma kadar sahneye devam edeceğini açıkladı.

Ekleme: 24.06.2023 - 16:04 Güncelleme: 24.06.2023 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
2018 yılında Erol Sebebci ile dünyaevine giren şarkıcı Atiye, geçtiğimiz gün babası Orhan Yılmaz ve kızı ile Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Babası Orhan Yılmaz ile görüşemediklerini ifade eden Atiye, 'Babalar Günü kutlaması yapalım dedik. Bugün kutlamak istedik. Çok yoğun olduğumuz için pek görüşemiyoruz' dedi.

Hamileliği hakkında konuşan şarkıcı, 'Allah'a şükür bir sıkıntı yok. İlk aylarda bir halsizlik olmuştu ama şimdi spor yapıyorum, sahnelere çıkıyorum. Çok da hamile gibi hissetmiyorum kendimi. Doğumun son anına kadar da sahnelerde olacağım. Son ay belki sahneye çıkmam' ifadelerini kullandı.

'Kendimi hamile gibi hissetmiyorum'
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