Selin Ciğerci'nin 2 milyon dolarlık yazlığı

Sosyal medyanın en çok para kazanan fenomenlerinden Selin Ciğerci , şu sıralar yazlığında kalıyor.Zaman zaman Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki gibi isimleri de ağırlayan Ciğerci lüks yazlığından kareler paylaştı."Burası benim lunaparkım, evim" diyerek lüks evinin bahçesinden paylaşım yapan Ciğerci'ye yorum yağdı.Ciğerci, 2022 yılında kesenin ağzını açmış ve yeni evini tam 2 milyon dolara satın almıştı. Ciğerci yazlığını da kendi dekore etmişti.