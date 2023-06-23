Nurgül Yeşilçay kardeşini paylaştı

Son olarak Veda Mektubu'nun Alanur'u olarak ekranlarda boy gösteren Nurgül Yeşilçay, sosyal medyanın en aktif ünlü isimlerinden.En son sarı mayokinisi ile havuz başından paylaşmış pozları ile sosyal medyayı sallayan Yeşilçay, şimdi de setten bir paylaşım yaptı ama kardeşiyle.Kendisini ziyarete gelen erkek kardeşi ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nurgül Yeşilçay takipçilerine "Benziyor muyuz?" diye sordu.Güzel oyuncu, kardeşini paylaştıktan sonra Instagram hesabından 'bayram temizliği' adlı bir video paylaştı. Temizlik yaparken video çeken sosyal medya kullanıcıları ti'ye alan Yeşilçay'ın paylaşımı çok beğenildi.