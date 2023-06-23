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Nazlı Sabancı'dan romantik paylaşım...

İki sene önce Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında nikâh masasına oturan Nazlı Sabancı (Kayı) ve Hacı Sabancı, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle evlenmişti. Baba olmak için gün sayan Hacı Sabancı yeni yaşını kutladı. Nazlı Sabancı eşinin doğum gününde romantik bir paylaşımda bulundu.

Ekleme: 23.06.2023 - 01:55 Güncelleme: 23.06.2023 - 01:59 / Editör: Ozge Selin
Uzun süredir birlikte olan, Aralık 2020'de evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, 3 Eylül 2021 tarihinde Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Sabancı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelemişti.

Nazlı Sabancı'dan romantik paylaşım...

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

Sosyetik güzel ve Sabancı, acı haberden 40 gün sonra sessiz sedasız şekilde Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikâh masasına oturmuştu. Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın rötarlı düğünü, geçtiğimiz sene Haziran ayında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleşmişti.

Nazlı Sabancı'dan romantik paylaşım...

NAZLI'DAN SOYADI HAMLESİ

Balayını Meksika'da geçiren ünlü çiftten Nazlı Kayı'nın, nikahtan bir ay sonra Instagram hesabını 'Zeynep Nazlı Sabancı' olarak değiştirmesi dikkat çekmişti.

Nazlı Sabancı'dan romantik paylaşım...

BEBEK BEKLEDİKLERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri iddia edilen Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı ise sonunda sessizliklerini bozarak müjdeli haberi vermişti. Eşiyle poz veren Nazlı Sabancı, Instagram sayfasından yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını doğrulamıştı.

Nazlı Sabancı'dan romantik paylaşım...

TAKİPÇİLERİNDEN TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Sosyetik güzel, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle '3' notunu düşmüştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan bu güzel habere, ünlü çiftin sevenlerinden tebrik mesajları yağmıştı.

Nazlı Sabancı'dan romantik paylaşım...

''DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN AŞKIM''

Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı karnı burnunda pozlarıyla gündeme gelen sosyetik güzel, son olarak 36'ncı yaşına basan eşinin doğum gününü kutladı. Düğünden bir karelerini yayınlayan Nazlı Sabancı, paylaşımına ''Doğum günün kutlu olsun aşkım. Yazacak çok şey var ama onları söyleyeceğim'' notunu düştü. Ünlü ismin romantik paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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