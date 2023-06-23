İlker Aksum'un nikâhından yeni kareler!
Oyuncu İlker Aksum, yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi Dilay Ekmekçioğlu ile geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu. Aksum, mutlu gününden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
İlker Aksum, ilk evliliğini 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Belgin Erdoğan ile yapmıştı. Ancak ünlü çiftin evliliği uzun sürmemişti. İlker Aksum ile Belgin Erdoğan, 2012 yılında evliliklerini sonlandırmışlardı.
Aralarında ''Kötü Yol'', ''Küçük Kıyamet'', ''Yabancı Damat'', ''Çarli'', ''Canım Ailem'', ''Bizim Yenge'', ''Bizim Büyük Çaresizliğimiz'', ''Tatar Ramazan'', ''Aşk Olsun'', ''Ramo'' gibi yapımların da bulunduğu pek çok projede kamera karşısına geçen 51 yaşındaki oyuncu yaklaşık iki yıl önce ise nefes koçu ve tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile yeni bir aşkla yelken açmıştı.
DÜNYAEVİNE GİRDİLER
İkili yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı alan çift, günler önce Harbiye Orduevi’nde nikâh masasına oturmuştu. Çiftin nikah töreninden ilk fotoğrafları ise arkadaşları paylaşmıştı.
TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
İlker Aksum, sosyal medya hesabından nikâh fotoğraflarını yayınladı. Ünlü oyuncunun ''Evlendik'' notuyla paylaştığı karelerine takipçilerinden beğeni ve tebrik mesajları yağdı.
Aralarında ''Kötü Yol'', ''Küçük Kıyamet'', ''Yabancı Damat'', ''Çarli'', ''Canım Ailem'', ''Bizim Yenge'', ''Bizim Büyük Çaresizliğimiz'', ''Tatar Ramazan'', ''Aşk Olsun'', ''Ramo'' gibi yapımların da bulunduğu pek çok projede kamera karşısına geçen 51 yaşındaki oyuncu yaklaşık iki yıl önce ise nefes koçu ve tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile yeni bir aşkla yelken açmıştı.
DÜNYAEVİNE GİRDİLER
İkili yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı alan çift, günler önce Harbiye Orduevi’nde nikâh masasına oturmuştu. Çiftin nikah töreninden ilk fotoğrafları ise arkadaşları paylaşmıştı.
TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
İlker Aksum, sosyal medya hesabından nikâh fotoğraflarını yayınladı. Ünlü oyuncunun ''Evlendik'' notuyla paylaştığı karelerine takipçilerinden beğeni ve tebrik mesajları yağdı.