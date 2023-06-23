Görkem Sevindik ölümden döndü!

Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik, motosikletiyle kaza yaptı. Yerlerde sürüklenen oyuncuya olay yerinde pansuman yapıldı. Görkem Sevindik, yaşadığı olayın her detayını anlattı.

Oyuncu Görkem Sevindik ölümden döndüğü bir kaza geçirdi. Ateş Kuşları dizisinde Ali karakterini oynayan Görkem Sevindik, motoru ile seyir halindeyken ölümle sonuçlanabilecek bir kaza yaşadı.



Sabah'ta yer alan habere göre; Görkem Sevindik, park halindeki araçtan inen bir kadının kapısını aniden açması sonucu istemeden arabanın kapısına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bir süre yerde sürüklenen oyuncunun yardımına çevresindekiler koştu.



Yardım sonucu ayağa kalkan oyuncunun eli yaralandı. Kanayan eline bir süre pansuman yapan Görkem Sevindik, hasar gören motorunu kaza yerinde bırakıp hastaneye tedaviye gitti.



Kaza sonrası durumunu gazetecilere anlatan Görkem Sevindik:



"Allah korudu. Hızlı gitseydim daha farklı şeyler olabilirdi. Ciddi bir şeyim yok. Elimde kırık var ve elim alçıya alındı. Günlerdir ailem ile tatil planları yapıyorduk. Yarın da tatile çıkacaktık. Oğlum Marsel ile ilk defa denize girmenin hayalini kuruyordum. En çok üzüldüğüm nokta bu oldu."