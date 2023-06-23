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Burcu Denizer'den soyadı hamlesi!

7 Mayıs'ta sezon finali yapan, Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu (42), sevgilisi Burcu Denizer ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Yeni evli çiftten Denizer, sosyal medyadan yaptığı soyadı hamlesiyle dikkat çekti.

Ekleme: 23.06.2023 - 02:00 Güncelleme: 23.06.2023 - 02:03 / Editör: Ozge Selin
Kanal D'nin; 7 mayıs'ta sezon finali yapan Ay Yapım imzalı dizisi ‘Yargı'da 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen nikâh töreniyle hayatını birleştirdi.

Burcu Denizer'den soyadı hamlesi!

"SÜRPRİZ"

Kendi aralarında sade bir törenle evlenen ünlü oyuncu, nikâh fotoğraflarını 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Sürpriz" notuyla yayınladı.

İstanbul’da aileleri ve dostlarıyla beraber kutlama yapmayı planlayan ünlü çiftin nikâhından karelerin gündem olmasının ardından sosyal medya kullanıcılarından ikiliye tebrik mesajları yağdı.

Burcu Denizer'den soyadı hamlesi!

SOYADI HAMLESİ

Kaan Urgancıoğlu ile dünyaevine giren Burcu Denizer'den gelen bir soyadı hamlesi, sosyal medyada gündem oldu. Denizer nikah töreninin ardından Instagram hesabındaki adını Burcu Denizer Urgancıoğlu olarak güncelledi.

Burcu Denizer'den soyadı hamlesi!

YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Denizer ile geçtiğimiz yaz aşk yaşamaya başlayan Urgancıoğlu, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından sevgilisinin fotoğrafını paylaşmıştı. Denizer'in parmağındaki yüzük çok konuşulmuştu.

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