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Beyazıt Öztürk'ten heyecanlandıran paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda 'Beyaz Show'un yazın yeniden yayınlanacağını duyuran Beyazıt Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla adından söz ettirdi. 'Beyaz Show'un yayınlandığı dönemden bir kareyi Instagram'dan paylaşan Öztürk'e, takipçilerinden ''Yoksa ilk konuklar mı?'' yorumu yağdı.

Ekleme: 23.06.2023 - 01:51 Güncelleme: 23.06.2023 - 01:54 / Editör: Ozge Selin
Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye isimli yarışmayla ekrana gelen sevilen şovmen Beyazıt Öztürk, merakla beklenen haberi geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında açıklamıştı.

Beyazıt Öztürk'ten heyecanlandıran paylaşım!

"BU YAZ BAŞLAYACAK"

Öztürk, katıldığı canlı yayında “Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ekranlara dönmeye hazırlanan Beyazıt Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. 'Beyaz Show'a Murat Boz, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak gibi isimlerin konuk olduğu bölümden bir fotoğraf karesini paylaşan Öztürk, paylaşımınım altına ''Ben de özledim ben de'' notunu düştü.

Beyazıt Öztürk'ten heyecanlandıran paylaşım!

''DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ''

Takipçilerini yıllar öncesine götüren 54 yaşındaki ünlü ismin paylaşımı yoğun ilgi gördü. Öztürk'ün 'Beyaz Show' paylaşımına ''Biz de seni çok özledik'', ''Heyecanla bekliyoruz'', ''Yoksa ilk konuklar bu isimler mi olacak?'', ''Kral geri dönüyor'', ''Seninle gülmeyi özledik'', ''Büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz'', ''Dört gözle bekliyoruz'' gibi yorumlar yapıldı.

Beyazıt Öztürk'ten heyecanlandıran paylaşım!

1996 YILINDA BAŞLADI

Beyazıt Öztürk’ün ‘Beyaz Show’ adlı talk-show programı 6 Aralık 1996’da Kanal D’de ilk bölümüyle yayına başlamıştı. İlk bölümün konukları Hande Ataizi ve Okan Bayülgen’di. Cüneyt Arkın, Aşkın Nur Yengi, Nazan Öncel, Mehmet Ali Erbil, Barış Manço, Cem Yılmaz, Demet Akbağ, Yaşar, Sertap Erener, Kenan Doğulu, Hülya Avşar, Ebru Gündeş, Ahmet Kaya, Mustafa Sandal, Şener Şen, Cem Karaca, Samantha Fox, Ruslana, Jean-Claude Van Damme, Julio Iglesias, Belinda Carlisle, Kerim Abdülcabbar, Carmen Electra, Megan Fox, Karolina Kurkova gibi çok sayıda konuk ağırlanan programda izleyicilerle telefon bağlantıları da yapıldı.

Beyazıt Öztürk'ten heyecanlandıran paylaşım!

2018 YILINDA YAYINDAN KALDIRILDI

Programda dönem dönem Öztürk’ün canlandırdığı farklı karakterlerin yer aldığı skeçler de yayınlandı. 22 sezon boyunca süren program 4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yapıp yayından kaldırılmıştı.

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