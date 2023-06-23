Beyazıt Öztürk'ten heyecanlandıran paylaşım!

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye isimli yarışmayla ekrana gelen sevilen şovmen Beyazıt Öztürk, merakla beklenen haberi geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında açıklamıştı."BU YAZ BAŞLAYACAK"Öztürk, katıldığı canlı yayında “Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum” ifadelerini kullanmıştı.Ekranlara dönmeye hazırlanan Beyazıt Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. 'Beyaz Show'a Murat Boz, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak gibi isimlerin konuk olduğu bölümden bir fotoğraf karesini paylaşan Öztürk, paylaşımınım altına ''Ben de özledim ben de'' notunu düştü.''DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ''Takipçilerini yıllar öncesine götüren 54 yaşındaki ünlü ismin paylaşımı yoğun ilgi gördü. Öztürk'ün 'Beyaz Show' paylaşımına ''Biz de seni çok özledik'', ''Heyecanla bekliyoruz'', ''Yoksa ilk konuklar bu isimler mi olacak?'', ''Kral geri dönüyor'', ''Seninle gülmeyi özledik'', ''Büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz'', ''Dört gözle bekliyoruz'' gibi yorumlar yapıldı.1996 YILINDA BAŞLADIBeyazıt Öztürk’ün ‘Beyaz Show’ adlı talk-show programı 6 Aralık 1996’da Kanal D’de ilk bölümüyle yayına başlamıştı. İlk bölümün konukları Hande Ataizi ve Okan Bayülgen’di. Cüneyt Arkın, Aşkın Nur Yengi, Nazan Öncel, Mehmet Ali Erbil, Barış Manço, Cem Yılmaz, Demet Akbağ, Yaşar, Sertap Erener, Kenan Doğulu, Hülya Avşar, Ebru Gündeş, Ahmet Kaya, Mustafa Sandal, Şener Şen, Cem Karaca, Samantha Fox, Ruslana, Jean-Claude Van Damme, Julio Iglesias, Belinda Carlisle, Kerim Abdülcabbar, Carmen Electra, Megan Fox, Karolina Kurkova gibi çok sayıda konuk ağırlanan programda izleyicilerle telefon bağlantıları da yapıldı.2018 YILINDA YAYINDAN KALDIRILDIProgramda dönem dönem Öztürk’ün canlandırdığı farklı karakterlerin yer aldığı skeçler de yayınlandı. 22 sezon boyunca süren program 4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yapıp yayından kaldırılmıştı.