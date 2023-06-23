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Beyaz Gazete
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Belçim Bilgin'in evlilik açıklaması gündem oldu

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, evlilik hakkındaki düşündüklerini dile getirdi.

Ekleme: 23.06.2023 - 09:28 Güncelleme: 23.06.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Erdoğan'ın çocuğunun annesi eski eşi Belçim Bilgin, geçtiğimiz yıl Kapadokya'dan İstanbul'a dönerken trafik kazası geçiren ve belinden sakatlanmıştı. Bilgin, sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan’ın yaptığı ‘Empati’ programının bu haftaki konuğu oldu.

2018'de 12 yıllık evliliğini sonlandırdığı eski eşi Yılmaz Erdoğan ile ilgili konuşan Bilgin, "Bir daha evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna yanıt verdi.

'Evlilikle ilgili çok olumsuz fikirlerim var"

40 yaşındaki oyuncu evlilik hakkındaki düşündüklerini çok net cümlelerle anlattı: ''Evlilikle ilgili çok olumsuz fikirlerim var. Evlilik kurumunun hantallığı ve özellikle de bu dijital çağda her şeyin hoyratça tüketildiği bir zamanda evliliğe yüklenen yüklerin aşka büyük bir ağırlık getirdiğine inanıyorum.

"Hikayeyi örseleyip kirletebiliyor"

Bir aşkın bir sevginin bir dostluğun ispatı için evlilik gibi bir kurumun damgası, mührü olmasına gerek yok. Onun getirdiği kurumsal zorunluluklar, beklentiler, aile, dış çember her şey, yola çıktığınız o hikayeyi örseleyip kirletebiliyor. Bir kalıpla mühürlenmemiş her ilişki daha özgür ve daha aşık kalır gibi hissediyorum''
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