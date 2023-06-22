Düğünlerine ünlü akını oldu
Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, nikâh masasına oturdu. Çiftin düğününe ünlü isimler akın etti
Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, ilişkilerini resmiyete döktü.
Ünlü çift, yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da evlendi.
Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen düğünde, Eda Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı.
Buğrahan Tuncer’in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu.
Düğüne sanat ve spor dünyasından pek çok isim katıldı.
Furkan Korkmaz - İrem Sak
Berk Oktay - Yıldız Çağrı Atiksoy
Gupse Özay - Barış Arduç
Nesrin Cavadzade
Nilperi Şahinkaya
Hande Erçel - Hakan Sabancı - Caner Yıldırım - Gamze Erçel
Danla Bilic - Cemal Can Canseven
Ünlü çift, yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da evlendi.
Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen düğünde, Eda Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı.
Buğrahan Tuncer’in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu.
Düğüne sanat ve spor dünyasından pek çok isim katıldı.
Furkan Korkmaz - İrem Sak
Berk Oktay - Yıldız Çağrı Atiksoy
Gupse Özay - Barış Arduç
Nesrin Cavadzade
Nilperi Şahinkaya
Hande Erçel - Hakan Sabancı - Caner Yıldırım - Gamze Erçel
Danla Bilic - Cemal Can Canseven