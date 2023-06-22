Düğünlerine ünlü akını oldu

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, ilişkilerini resmiyete döktü.Ünlü çift, yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da evlendi.Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen düğünde, Eda Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı.Buğrahan Tuncer’in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu.Düğüne sanat ve spor dünyasından pek çok isim katıldı.Furkan Korkmaz - İrem SakBerk Oktay - Yıldız Çağrı AtiksoyGupse Özay - Barış ArduçNesrin CavadzadeNilperi ŞahinkayaHande Erçel - Hakan Sabancı - Caner Yıldırım - Gamze ErçelDanla Bilic - Cemal Can Canseven