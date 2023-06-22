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Bihter Ziyagil'e benzetildi

Mavi bir elbise giyen Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı.

Ekleme: 22.06.2023 - 09:23 Güncelleme: 22.06.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in eşi 2 çocuk annesi Berfu Yenenler; 2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni fotoğraflarını yayınladı.

Mavi tüllü elbisesiyle kamera karşısına geçen 28 yaşındaki ünlü isim, yine olay oldu.

'Aşk-ı Memnu'daki Bihter Ziyagil karakterine benzetilen Yenenler'e, takipçilerinden yorum yağdı.

"Herkes Bihter Ziyagil yazmış"

Ardından sayfasının hikayeler bölümünden peş peşe paylaşımlar yapan Yenenler, "Herkes Bihter Ziyagil yazmış, hangi haline benzemişim çabuk söyleyin Bihter Ziyagilgil'in" yazdı.

"Seviyoruz, ne diyebilirim?"

Daha sonra Bihter Ziyagil karakterinin bir fotoğrafını yayınlayan Berfu Yenenler, "Seviyoruz, ne diyebilirim?" mesajını paylaştı.

Bihter Ziyagil'e benzetildi
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