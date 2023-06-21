Konserde aşk pozu!

Defne Samyeli'nin müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülenmesi bu dedikoduları daha da alevlendirmişti.Çağrı Telkıvıran ile arkadaş olduklarını ifade eden Defne Samyeli, mart ayında "Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Birlikte şarkı yapıyoruz" diyerek iddiaları yanıtlamıştı.Defne Samyeli, her ne kadar inkâr etmiş olsa da Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşadığı çekilen bir fotoğrafla belgelenmişti. İkili, önce bir arkadaşlarının düğününde görüntülenmişti.Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran, bir gün sonra da Maslak'ta gittikleri konserde şarkıları bu şekilde dinlemişti.Aşklarının ortaya çıkmasının ardından artık saklanmayan ikili, son olarak Zeynep Bastık'ın konserine gitti. Telkıvıran, Zeynep Bastık konserinde sevgilisi Defne Samyeli ile çektiği romantik videosunu paylaştı.Çağrı Telkıvıran, daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşamıştı.